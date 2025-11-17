x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 21:33
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу и Кац о погромах в Иудее и Самарии: "Не позволим кучке анархистов взять закон в свои руки"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 17 ноября 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 21:14
Нетаниягу и Кац о погромах в Иудее и Самарии: "Не позволим кучке анархистов взять закон в свои руки"
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац высказались о нападениях израильтян на арабские деревни в Иудее и Самарии и заявили, что намерены бороться с этим явлением.

Нетаниягу заявил, что он "серьезно относится к вспышкам насилия и попыткам кучки экстремистов взять закон в свои руки". Он заявил, что участники набегов на арабские деревни не представляют жителей Иудеи и Самарии. Премьер-министр призвал правоохранительные органы наказать участников этих набегов по всей строгости закона. Он также выразил свою поддержку армии и силам безопасности, которые продолжают поддерживать порядок в Иудее и Самарии.

Министр обороны Исраэль Кац назвал участников беспорядков "кучкой анархистов", которые пытаются очернить поселенцев. "Мы не позволим кучке преступных анархистов взять закон в свои руки и очернять поселенцев, мы не позволим им нападать на солдат ЦАХАЛа, подрывать порядок или отвлекать силы безопасности от задач по защите израильских граждан и предотвращению палестинского террора", – заявил он.

Министр обороны объявил, что в ближайшее время на утверждение правительства будет представлено беспрецедентное решение, оно предоставит инструменты и бюджет для борьбы с этим явлением ответственному за работу с "молодежью холмов" полковнику запаса Авихаю Танами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Военные разыскивают причастных к поджогам в деревне Аль-Джаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Палестинские источники сообщают о поджогах, устроенных израильтянами в деревне Аль-Джаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Снос незаконных построек в Гуш-Эционе: шесть человек задержаны, несколько пограничников ранены