x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Военные разыскивают причастных к поджогам в деревне Аль-Джаба

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:54
Военные разыскивают причастных к поджогам в деревне Аль-Джаба
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после получения сообщения о столкновениях в деревне Аль-Джаба, находящейся недалеко от эвакуированных сегодня форпостов, силы безопасности прибыли на место происшествия.

Военные разыскивают причастных к поджогам и порче имущества жителей деревни.

Военные не сообщают о задержании причастных к этому инциденту.

"Армия обороны Израиля решительно осуждает любое насилие, представляющее собой угрозу безопасности в этом районе, и прилагает усилия для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Снос незаконных построек в Гуш-Эционе: шесть человек задержаны, несколько пограничников ранены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Палестинские источники сообщают о поджогах, устроенных израильтянами в деревне Аль-Джаба