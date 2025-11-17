Военные разыскивают причастных к поджогам в деревне Аль-Джаба

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после получения сообщения о столкновениях в деревне Аль-Джаба, находящейся недалеко от эвакуированных сегодня форпостов, силы безопасности прибыли на место происшествия.

Военные разыскивают причастных к поджогам и порче имущества жителей деревни.

Военные не сообщают о задержании причастных к этому инциденту.

"Армия обороны Израиля решительно осуждает любое насилие, представляющее собой угрозу безопасности в этом районе, и прилагает усилия для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.