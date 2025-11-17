Снос незаконных построек в Гуш-Эционе: шесть человек задержаны, несколько пограничников ранены

Пресс-службы полиции и ЦАХАЛа сообщили о том, что операция по сносу незаконных построек возле поселения Мицад в Гуш-Эционе, сопровождалась столкновениями с гражданскими лицами.

Операция началась рано утром, в ней принимали участие дивизия Иудеи и Самарии, пограничная полиция округа Иудеи и Самарии, бригада "Эцион", представители гражданской администрации.

Силы безопасности были атакованы десятками гражданских лиц, которые бросали в пограничников и военных камни, железные прутья и различные предметы. Участники беспорядков жгли шины и поджигали транспортные средства.

В ходе столкновений несколько бойцов МАГАВ получили травмы, одному из них камень попал в голову. Пострадавшие доставлены в больницу.