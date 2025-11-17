x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:50
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Снос незаконных построек в Гуш-Эционе: шесть человек задержаны, несколько пограничников ранены

Полиция
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 17 ноября 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 17:45
Снос незаконных построек в Гуш-Эционе: шесть человек задержаны, несколько пограничников ранены
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-службы полиции и ЦАХАЛа сообщили о том, что операция по сносу незаконных построек возле поселения Мицад в Гуш-Эционе, сопровождалась столкновениями с гражданскими лицами.

Операция началась рано утром, в ней принимали участие дивизия Иудеи и Самарии, пограничная полиция округа Иудеи и Самарии, бригада "Эцион", представители гражданской администрации.

Силы безопасности были атакованы десятками гражданских лиц, которые бросали в пограничников и военных камни, железные прутья и различные предметы. Участники беспорядков жгли шины и поджигали транспортные средства.

В ходе столкновений несколько бойцов МАГАВ получили травмы, одному из них камень попал в голову. Пострадавшие доставлены в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

773-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Полицейский из Иерусалима продавал фиктивные разрешения на въезд палестинским нелегалам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

В Самарии ведется розыск стрелявшего возле поселка Хермеш
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 ноября 2025

Армия и полиция не пропустили сотни пропалестинских активистов в закрытую военную зону