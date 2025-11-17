Палестинские источники сообщают о поджогах, устроенных израильтянами в деревне Аль-Джаба

Палестинские источники сообщают, что десятки израильтян проникли на территорию деревни Аль-Джаба. Они атаковали местных жителей, а также сожгли несколько транспортных средств, принадлежащих жителям деревни.

Сообщается также о попытках поджога жилых строений.

Деревня находится недалеко от поселения Мицад в Гуш-Эционе, рядом с которым сегодня армия и полиция разрушали незаконные строения. Снос незаконных построек сопровождался столкновениями с гражданскими лицами. Несколько пограничников получили травмы, одному из бойцов камень попал в голову.