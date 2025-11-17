x
Израиль

Палестинские источники сообщают о поджогах, устроенных израильтянами в деревне Аль-Джаба

Иудея и Самария
время публикации: 17 ноября 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 18:50
Палестинские источники сообщают о поджогах, устроенных израильтянами в деревне Аль-Джаба
Itai Ron/Flash90

Палестинские источники сообщают, что десятки израильтян проникли на территорию деревни Аль-Джаба. Они атаковали местных жителей, а также сожгли несколько транспортных средств, принадлежащих жителям деревни.

Сообщается также о попытках поджога жилых строений.

Деревня находится недалеко от поселения Мицад в Гуш-Эционе, рядом с которым сегодня армия и полиция разрушали незаконные строения. Снос незаконных построек сопровождался столкновениями с гражданскими лицами. Несколько пограничников получили травмы, одному из бойцов камень попал в голову.

Израиль
