ЦАХАЛ запускает поддержку семей кадровых военнослужащих "Ахот бе-дерех кева"

Армия обороны Израиля сообщает о запуске специально разработанной программы поддержки семей офицеров-контрактников (от майора до бригадного генерала). Эта программа получила название "Ахот бе-дерех кева", что можно вольно перевести как "сестринская поддержка на пути контрактной службы". Программа предназначена для супругов (супруг) и партнеров (партнерш) командиров и командирш контрактной службы.

Программа предлагает комплексную систему услуг, призванную обеспечить постоянную поддержку, доступ к профессиональным ресурсам и снижение нагрузки в повседневной жизни. В частности, программа предоставляет супругам офицеров индивидуальное сопровождение специализированного соцработника; индивидуальную, парную или семейную эмоциональную и психологическую терапию; групповую терапию и поддержку в группах жен (мужей) офицеров; сопровождение в ситуациях стресса, чрезмерной нагрузки, длительного отсутствия супруга дома и функционирования в условиях неопределенности. Предусмотрены также компенсации за эмоциональную и психологическую терапию для жен (мужей) и детей офицеров.

Предусмотрена также помощь в ведении хозяйства в условиях боевой службы супруга (супруги): компенсации за услуги няни, помощь по дому, терапию; помощь при переезде в случае назначения супруга по службе, включая компенсации за перевозку и упаковку вещей; субсидированные семейные поездки.

Совместно с государственной службой занятости, система поддержки помогает супругам офицеров в сфере экономической и профессиональной самостоятельности: речь идет о персональном консультировании по вопросам занятости и карьеры, профессиональных курсах, повышении квалификации и переподготовки, о базах вакансий, адаптированных для супругов и партнеров боевых офицеров, и поддержке индивидуальных предпринимателей ("ацмаим"), включающей бизнес-консультации.