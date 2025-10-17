x
17 октября 2025
Израиль

Страус "после работы" хотел прогуляться по Рамат-Гану, но его вернули в "Сафари"

время публикации: 17 октября 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 16:54
Страус "после работы" хотел прогуляться по Рамат-Гану, но его вернули в "Сафари"
Flash90

В пятницу, 17 октября, после закрытия касс зоопарка африканский страус через главные ворота вышел на улицу и побежал в сторону жилого квартала Рамат-Гана.

Сотрудники "Сафари" отправились по следам беглеца, уже через несколько минут были специалисты по африканской саванне настигли его. Им пришлось дождаться специальной бригады ветеринаров, которые усыпили птицу, чтобы безопасно вернуть ее в зоопарк.

В "Сафари" сообщили, что проверяют, каким образом страусу удалось покинуть территорию зоопарка, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем.

