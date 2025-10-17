Задержан житель Эйлата, угрожавший в Instagram убийством Нетаниягу

Полиция задержала 21-летнего жителя Эйлата, опубликовавшего в Instagram видео с угрозами в адрес премьер-министра Израиля и членов его семьи. 17 октября прокуратура подала в суд обвинительное заключение по статье об угрозах и ходатайствовала о продлении ареста до конца судебного разбирательства.

По данным следствия, днем 13 октября, накануне праздника Симхат-Тора, в день освобождения заложников и визита президента США Дональда Трампа в Израиль, подозреваемый записал и выложил ролик, в котором угрожал убийством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Из материалов дела следует, что спустя примерно полтора часа после публикации некий "Шломи" позвонил подозреваемому и попросил удалить видео, однако тот этого не сделал. Видимо, затем была подана жалоба в полицию.