В "Ционут Датит" отменили праймериз, список будет составлять "узкий форум" партии

В среду, 17 сентября, "Ционут Датит" утвердила предложение председателя партии, министра финансов Бецалеля Смотрича, об отмене проведения внутрипартийных выборов среди всех рядовых членов партии. Об этом сообщает INN.

В соответствии с этим решением, предвыборный список "Ционут Датит" будет формировать "узкий форум", в который войдут около 150 активистов партии. Это позволит централизовать процедуру отбора кандидатов, отмечают в партии.