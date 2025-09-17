ЦСБ Израиля: за последний год миграционный баланс – отрицательный

Центральное статистическое бюро Израиля подготовила к празднику Рош а-Шана (еврейский Новый года) традиционный демографический отчет.

Согласно данным ЦСБ, в Израиле в настоящее время проживает 10148000 человек, 9888000 из них являются гражданами Израиля, прочие – иностранные граждане.

Среди жителей Израиля 7758000 – евреи и "другие" (включая неарабских христиан и лиц без религиозной записи) – 78,5%, арабы – 2130000 (21,5%).

По сведениям ЦСБ, за последний год в Израиль прибыли около 25 тысяч новых репатриантов, 79 тысяч человек покинули страну (выехали за рубеж на постоянное место жительство), примерно 21 тысяча вернулись в страну. Миграционный баланс – отрицательный.

В течение последнего года Израиль находился в состоянии войны, которая велась на несколько фронтов: в Газе (в течение всего года), против Ирана (в октябре 2024 и в июне 2025), против хуситов в Йемене (в течение всего года). При этом ситуация на северной границе Израиля значительно спокойней, чем в период прошлогоднего отчета.