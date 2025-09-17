СМИ: Израиль и Сирия близки к подписанию соглашения

Израиль и Сирия близки к подписанию соглашения по вопросам безопасности, сообщает саудовское издание Independent Al-Arabiya.

Согласно опубликованной информации, Дамаск обязуется не допускать использования сирийской территории для нанесения ударов по Израилю, не размещать тяжёлое вооружение на юге страны, не допускать возвращения Ирана и расширять буферную зону. Израиль, в свою очередь, признает легитимность сирийского правительства и обязуется "не допускать вмешательства во внутренние дела страны".

По сведениям издания, стороны стремятся к подписанию соглашения в ближайшие дни.

17 сентября должна состояться встреча министра стратегического планирования Рона Дермера с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани

Встреча должна пройти в Лондоне в присутствии посла США в Турции и специального посланника Вашингтона по Сирии Тома Баррака.

Накануне министерство иностранных дел Сирии представило общие принципы соглашения, призванного преодолеть кризис в провинции Ас-Суэйда и стабилизировать ситуацию на юго-западе страны. В консультациях участвовали министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади и специальный посланник США Том Баррак.

В документе, опубликованном агентством SANA, подчеркивается, что новые власти выражают поддержку этническому и конфессиональному разнообразию Сирии, однако в то же время необходимо сохранить территориальную целостность страны. У Ас-Суэйды нет будущего вне Сирии. Преодоление раскола потребует времени.