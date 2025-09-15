В 2024 году уровень репатриации снизился на треть: прибыли всего 31068 человек

Накануне Рош а-Шана Центральное статистическое бюро опубликовало данные о репатриации в Израиль в 2024 году.

В 2024 году в Израиль прибыли 31068 репатриантов, что на 32,6% меньше, чем годом ранее. Это второй подряд год, когда фиксируется спад (в 2023 году в Израиль прибыли 46069 репатриантов).

Однако важно отметить, что двум годам снижения репатриации предшествовал пиковый по репатриации 2022 год, когда в Израиль прибыли 74807 новых граждан, большинство из Украины и России вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину и призыва в России).

Еще одним важным фактором стала война "Железные мечи", начавшаяся 7 октября 2023 года: из-за военных действий и роста напряженности многие потенциальные репатрианты, возможно, решили отложить реализацию своих планов.

Следует отметить, что несмотря на снижение числа репатриантов в 2024 году, их количество все еще выше среднегодового показателя в десятилетие, предшествовавшее 2022 году (в период с 2012 по 2021 год в Израиль прибывали, в среднем, около 24460 репатриантов ежегодно).

Согласно предварительным данным за первые семь месяцев 2025 года, тенденция снижения продолжается: за этот период прибыли 11,3 тыс. репатриантов против 19,5 тыс. за аналогичный период прошлого года – падение на 42,0%.

С момента основания государства в Израиль репатриировались 3488677 человек; около 47,4% из них приехали с 1990 года и позже.

Из общего числа репатриантов 2024 года 70,6% приехали из бывшего СССР – главным образом из России (19,1 тыс.), Украины (0,9 тыс.) и Белоруссии (0,7 тыс.); 2,9 тыс. прибыли из США и 2,0 тыс. – из Франции.

Сообщество новых репатриантов старше по возрасту, чем население Израиля в целом: медианный возраст репатриантов 2024 года составил 36,4 года – на 6 лет больше, чем медианный возраст всего населения (30,4 года).

Доля женщин среди репатриантов была выше доли мужчин (52,2% против 47,8% соответственно). Соотношение мужчин и женщин среди всех репатриантов – 917 мужчин на 1000 женщин.

Более половины (54,8%) новых репатриантов впервые обосновались преимущественно в центре страны: 28,2% – в Центральном округе и 26,7% – в Тель-Авивском округе.

Семейное положение большинства репатриантов в возрасте 15 лет и старше – женат/замужем (63,6% мужчин и 57,8% женщин).

Уровень образования на момент репатриации у прибывших в 2024 году (в возрасте 15 и более лет) был высоким: 76,3% из них отучились 13 и более лет. 68,5% репатриантов 15 лет и старше до переезда в Израиль работали по профессиям, требующим диплома о высшем образовании.