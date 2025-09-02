x
Израиль

ЦАХАЛ отчитался о призыве ультраортодоксов в боевые войска: цифры

Призыв ультраортодоксов
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 сентября 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 19:23
ЦАХАЛ отчитался о призыве ультраортодоксов в боевые войска: цифры
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о результатах первого дня призыва ультрарелигиозных молодых людей в подразделения, где обеспечивается религиозный образ жизни во время службы. Речь идет о призыве, который начался в понедельник, 1 сентября.

Всего были призваны 240 "харедим": 198 из них распределили в боевые войска, и 42 новобранца отправятся служить в боевую поддержку.

Из 240 ультрарелигиозных новобранцев 80 человек распределены в "Нецах Иегуда", 54 новобранца поступили в бригаду "Хашмонаим", 13 ультраортодоксальных бойцов поступили в роту "Томер" бригады "Гивати", 22 новобранца – в подразделение "Хец" десантной бригады, пятеро бойцов поступили в подразделение "Маген а-Негев" ВВС ЦАХАЛа, и еще 24 новобранца отправятся в пограничную полицию МАГАВ.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит прилагать усилия для увеличения призыва ультраортодоксальных молодых людей при соблюдении их образа жизни на протяжении всего периода службы и адаптации условий службы к их потребностям.

Израиль
