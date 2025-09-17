x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 09:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 09:23
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полицейская операция в Негеве, беспорядки в Сегев-Шалом

Негев
Полиция
время публикации: 17 сентября 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 08:25
Полицейская операция в Негеве, беспорядки в Сегев-Шалом
Пресс-служба полиции Израиля

Сегодня, 17 сентября, полиция Израиля вместе с сотрудниками Земельного управления проводит масштабную операцию в Негеве, в районе бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом, по сносу незаконных построек.

Привлечены значительные силы полиции Южного округа, бойцов пограничной службы и др.

Происходят беспорядки: десятки местных жителей подожгли некоторые постройки и автомобильные покрышки, пытаясь воспрепятствовать действиям правоохранительных органов. Применяются спецсредства для разгона демонстрантов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook