Полицейская операция в Негеве, беспорядки в Сегев-Шалом

Сегодня, 17 сентября, полиция Израиля вместе с сотрудниками Земельного управления проводит масштабную операцию в Негеве, в районе бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом, по сносу незаконных построек.

Привлечены значительные силы полиции Южного округа, бойцов пограничной службы и др.

Происходят беспорядки: десятки местных жителей подожгли некоторые постройки и автомобильные покрышки, пытаясь воспрепятствовать действиям правоохранительных органов. Применяются спецсредства для разгона демонстрантов.