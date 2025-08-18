В Газе уничтожены ракетные установки, нацеленные на Израиль

ЦАХАЛ сообщает, что бригада "Кфир" атаковала в секторе Газы несколько ракетных установок, нацеленных на территорию Израиля.

В сообщении отмечается, что силы 99-й дивизии продолжают действовать на севере и в центре сектора Газы, уничтожая наземную и подземную военную инфраструктуру террористических организаций и ликвидируя террористов. 990-я артиллерийская бригада атаковала несколько военных объектов.

Силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать на юге сектора Газы, уничтожая боевиков и разрушая военную инфраструктуру.