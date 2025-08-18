x
18 августа 2025
Израиль

В Газе уничтожены ракетные установки, нацеленные на Израиль

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 августа 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 11:06
В Газе уничтожены ракетные установки, нацеленные на Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что бригада "Кфир" атаковала в секторе Газы несколько ракетных установок, нацеленных на территорию Израиля.

В сообщении отмечается, что силы 99-й дивизии продолжают действовать на севере и в центре сектора Газы, уничтожая наземную и подземную военную инфраструктуру террористических организаций и ликвидируя террористов. 990-я артиллерийская бригада атаковала несколько военных объектов.

Силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать на юге сектора Газы, уничтожая боевиков и разрушая военную инфраструктуру.

Израиль
