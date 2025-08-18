x
18 августа 2025
Израиль

"Кан": министры требуют от Нетаниягу декларировать отказ от частичной сделки с ХАМАСом

Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 августа 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 10:57
Chaim Goldberg/Flash90

Министры, входящие в состав военно-политического кабинета, потребовали от премьер-министра декларировать отказ от поэтапных сделок с ХАМАСом.

Как сообщает "Кан", некоторые министры заявили, что без такой декларации премьер-министр отправляет солдат в бой, не говоря им всей правды.

Накануне на заседании правительства премьер-министра спросили, остается ли на повестке дня промежуточная сделка, однако он отказался ясно ответить на этот вопрос.

Некоторые министры военно-политического кабинета отмечают тот факт, что в заявлении канцелярии главы правительства говорилось о том, что Израиль согласится на сделку, в рамках которой будут освобождены все заложники, однако не было сказано, что согласится "только" на такую сделку.

Напомним, что после принятия военно-политическим кабинетом решения о расширении венных действий министр финансов Бецалель Смотрич подверг премьер-министра Биньямина Нетаниягу резкой критике, заявив, что это решение является еще одним шагом с целью вернуть ХАМАС за стол переговоров. По мнению Смотрича, утвержденное решение приведет не к победе над ХАМАСом, а к еще одной промежуточной сделке.

