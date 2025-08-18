В Явне на улице поймали зеленую мартышку – она прыгала по деревьям

Жительница Явне позвонила в муниципалитет, чтобы сообщить об обезьяне, которая прыгала по дереву возле ее дома. На место происшествия прибыли сотрудники муниципальной ветеринарной службы, полицейские и городской патруль. Они вызвали инспекторов Управления природы и парков, чтобы те безопасно и профессионально поймали обезьяну.

Зеленая мартышка – это была вновь представительница самого популярного среди контрабандистов вида – была поймана и помещена в клетку, в которой ее доставили в питомник для обезьян в Бен-Шемене. Речь идет о 56-й зеленой мартышке с марта текущего года, когда была начата операция по борьбе с контрабандой диких животных в Израиль.

По словам основательницы Израильского приюта для обезьян Тамар Фридман, контрабандных обезьян держат в неподходящих им условиях, в клетках и в одиночестве, что пагубно влияет на психику и здоровье этих социальных и умных животных.

Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

"В приюте для обезьян мартышки проходят физическую и психологическую реабилитацию, они вновь учатся жить в обществе обезьян, что крайне важно для их психического благополучия, – подчеркивает директор приюта. – Важно помнить, что обезьяны это не домашние животные и не предмет для эксплуатации при создании видео в социальных сетях".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.