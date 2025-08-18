x
18 августа 2025
18 августа 2025
Израиль

Замир перед командованием ЦАХАЛа: "Переходим к следующему этапу операции"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 августа 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 20:46
Замир перед командованием ЦАХАЛа: "Переходим к следующему этапу операции"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Генштабом ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник, 18 августа, оперативное совещание для высшего командного состава Армии обороны Израиля, на котором также присутствовали глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац.

Выступая перед собравшимися, Эяль Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ ведет длительную и беспрецедентную войну на множестве фронтов одновременно.

"Сейчас мы находимся на поворотной точке этой войны, переходим к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона", призванному еще сильнее усилить удар по ХАМАСу в городе Газа, – подчеркнул Замир. – И на этом совещании мы должны учиться и укреплять взаимодействие друг с другом, чтобы извлечь важные уроки для продолжения операции. Историческая операция "Народ как лев" доказала, что можно достичь целей, казавшихся невероятными. И в операции "Колесницы Гидеона" мы добились множества достижений, изменивших реальность в секторе Газы и создавших основу для наших следующих шагов".

Глава Генштаба подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит действовать профессионально и ответственно, как и до сих пор, чтобы создать условия для освобождения заложников.

