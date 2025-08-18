Убивший сестру Дан Агам Коэн-Села из Хадеры признан вменяемым

В окружной суд Хайфы было передано решение психиатра, обследовавшего обвиняемого в жестоком убийстве 49-летней Мии Коэн ее родного брата – 44-летнего Дана Агама Коэна-Селы. По мнению психиатра, Коэн-Села осознавал последствия своих действий и может предстать перед судом.

Напомним, Мия Коэн была убита в апреле 2025 года. Несколькими неделями ранее Мия и двое ее братьев позволили обвиняемому в течение нескольких дней пожить в доме их родителей в Хадере. В течение этого периода обвиняемый преследовал свою сестру, угрожал ей (в том числе ножом), вмешивался в ее повседневную жизнь, наносил ущерб ее имуществу и подал на нее ложные заявления в полицию. При этом покидать родительский дом обвиняемый отказывался.

Мия Коэн 31 марта обратилась в мировой суд в Хадере, который выпустил предписание, запрещающее Дану Коэну-Селе приближаться к ней или к дому родителей на расстояние менее 200 метров, а также запрещающий ему преследовать сестру. Обвиняемый покинул родительский дом 1 апреля, но неоднократно нарушал охранный ордер. По версии следствия, 20 апреля обвиняемый проник в помещение, где жила Мия, похитил ноутбук и iPad, взломал украденный им компьютер, прочитал переписку покойной с двумя другими братьями и был разгневан тем, что узнал. После чего, как полагает следствие, Дан Коэн-Села решил убить сестру.

27 апреля 2025 года обвиняемый, вооруженный ножом, зашел в дом родителей с заднего двора. Он дождался возвращения сестры, напал на нее и забил ножом до смерти. Затем убийца оттащил тело сестры на задний двор, закопал его и поставил сверху стол со скатертью и другими предметами, чтобы скрыть место захоронения. Он также отмыл дом от крови, постирал одежду, испачканную кровью, спрятал подушки, ковры и простыни, испачканные кровью, в фонтане во дворе.

28 апреля родственники и друзья Мии Коэн встревожились из-за того, что она не отвечала на звонки. Они пришли в дом, где она жила, и увидели Дана Коэна-Селу сидящим во дворе. Вскоре они обнаружили место захоронения Мии.

Дан Коэн-Села в убийстве, угрозах, предоставлении ложной информации полиции, злонамеренном уничтожении имущества, нарушении охранного ордера, краже при особых обстоятельствах, взломе и других преступлениях.