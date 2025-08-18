x
18 августа 2025
Израиль

Собака покусала двоих человек в Петах-Тикве, проверяется возможность бешенства

время публикации: 18 августа 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 16:40
Собака покусала двоих человек в Петах-Тикве, проверяется возможность бешенства
Пресс-служба МАДА

Двое мужчин в возрасте 87 и 60 лет пострадали от укусов собаки на улице Кибуц Галуйот в Петах-Тикве. Сообщается, что собака была без ошейника, полиция разыскивает ее владельцев. Проверяется также состояние животного: необходимо исключить угрозу бешенства.

Инцидент произошел возле продуктового магазина: собака, по всей видимости, овчарка, напала на пожилого мужчину. Прохожий попытался защитить пожилого человека от собаки, и тогда овчарка переключилась на него.

Владелец магазина заявил, что ранее обращался в муниципалитет с заявлением по поводу бесхозной собаки, но специалисты не приехали за животным.

В результате нападения собаки оба мужчины получили рваные раны конечностей, в состоянии средней степени тяжести они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Израиль
