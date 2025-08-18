x
18 августа 2025
Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропала 20-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата

Полиция
Розыск
время публикации: 18 августа 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 14:34
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 20-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата. В последний раз девушку видели в Иерусалиме, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, каштановые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Кирьят-Гата по телефону 08-6872205.

