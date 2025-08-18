x
18 августа 2025
Израиль

180 контейнеров гуманитарной помощи сброшены с самолетов в разных районах сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 августа 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 14:21
180 контейнеров гуманитарной помощи сброшены с самолетов в разных районах сектора Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с Иорданией, ОАЭ, Германией, Бельгией, Францией, Италией, Нидерландами, Сингапуром и Индонезией ЦАХАЛ осуществил сброс гуманитарной помощи в разных районах сектора Газы.

В течение последних нескольких часов были сброшены 180 контейнеров с продуктами питания, предоставленными девятью различными странами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы, отвергая обвинения в намеренной организации голода.

Израиль
