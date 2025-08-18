x
18 августа 2025
18 августа 2025
Израиль

После погони в Раанане задержан похититель мезуз

Полиция
время публикации: 18 августа 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 14:52
После погони в Раанане задержан похититель мезуз
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа задержали подозреваемого в краже мезуз, часть из которых содержала "клаф" (пергамент с молитвой), из магазина религиозной утвари в Раанане.

Он был задержан после погони: украденные мезузы были найдены в багажнике мотороллера с поддельными регистрационными знаками.

Подозреваемый, 51-летний житель Холона, пытался скрыться, но муниципальный патруль и полиция начали преследование, которое завершилось успехом.

Израиль
