После погони в Раанане задержан похититель мезуз

Сотрудники полиции Центрального округа задержали подозреваемого в краже мезуз, часть из которых содержала "клаф" (пергамент с молитвой), из магазина религиозной утвари в Раанане.

Он был задержан после погони: украденные мезузы были найдены в багажнике мотороллера с поддельными регистрационными знаками.

Подозреваемый, 51-летний житель Холона, пытался скрыться, но муниципальный патруль и полиция начали преследование, которое завершилось успехом.