x
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

У коалиции возникли проблемы при продлении срока действия 400 тысяч повесток "Цав 8"

ЦАХАЛ
Правительство
Резервисты
время публикации: 13 августа 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 17:52
У коалиции возникли проблемы при продлении срока действия 400 тысяч повесток "Цав 8"
Michael Giladi/Flash90

Отложено заседание парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, члены которой должны были продлить срок действий 400 тысяч экстренных повесток о призыве ("Цав 8").

Радиостанция "Кан Бет" передала, что заседание было отложено после того, как выяснилось, что без Юлия Эдельштейна ("Ликуд") и Мигеля Бускилы ("Махане Мамлахти") у правительственной коалиции нет большинства.

Яир Лапид в соцсети Х написал: "На заседании комиссии по иностранным делам и обороне мы только что заблокировали предложение о продлении экстренных повесток о призыве ("Цав 8") для резервистов. У коалиции вновь нет большинства".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Продлен срок действия повесток об экстренном призыве резервистов до 10 июля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2025

При помощи депутата от ШАС коалиция продлила срок действия повесток для резервистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Комиссия по обороне не смогла утвердить продление срока службы резервистов