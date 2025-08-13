У коалиции возникли проблемы при продлении срока действия 400 тысяч повесток "Цав 8"

Отложено заседание парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, члены которой должны были продлить срок действий 400 тысяч экстренных повесток о призыве ("Цав 8").

Радиостанция "Кан Бет" передала, что заседание было отложено после того, как выяснилось, что без Юлия Эдельштейна ("Ликуд") и Мигеля Бускилы ("Махане Мамлахти") у правительственной коалиции нет большинства.

Яир Лапид в соцсети Х написал: "На заседании комиссии по иностранным делам и обороне мы только что заблокировали предложение о продлении экстренных повесток о призыве ("Цав 8") для резервистов. У коалиции вновь нет большинства".