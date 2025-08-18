Статистика: самые переполненные классы в системе светского образования

В преддверии начала нового учебного года Центральное статистическое бюро опубликовало отчет об изменениях количества классов в школах и количества детей в каждом из классов. В соответствии с этим документом, среднее количество учеников в классе в последние годы понемногу сокращается: если 10 лет назад в классе, в среднем, было 26,7 учеников, то сейчас этот показатель снизился до 26 детей, в среднем, в одном классе.

Больше всего детей в классах школ системы государственного образования в еврейском секторе: в 2023/24 учебном году в таких школах было, в среднем, по 26,9 детей в каждом классе. Это существенно меньше, чем десять лет назад, когда средним показателем было 28,9 учеников в классе.

И если в светских школах количество детей в классах снижается, то в государственных религиозных школах ("мамлахти-дати") и в ультрарелигиозных школах оно, напротив, растет: в 2023/24 учебном году в государственных религиозных школах было, в среднем, по 25,3 детей в классе (для сравнения – 10 лет назад этот показатель составлял 24,6 ученика). В ультрарелигиозных школах ("хинух хареди") количество учеников в классе выросло за десять лет с 23,5 до 24,6 учеников в классе. Как можно заметить, в религиозной системе образования заполненность классов все еще меньше, чем в среднем по стране.

За последние 10 лет общее количество учащихся в начальных школах выросло на 20,1%, а количество классов стало больше на 23,5%. При этом в школах государственного светского образования количество классов увеличивается быстрее, чем количество учеников, тогда как в государственном-религиозном образовании и в ультрарелигиозном образовании количество школьников растет быстрее, чем количество открываемых для них классов.