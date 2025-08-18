В Ришон ле-Ционе тяжело ранен мужчина

На улице Дерех А-Маккабим в Ришон ле-Ционе ударами ножа ранен мужчина. По данным полиции, пострадавший является жителем Ашкелона, ему приблизительно 40 лет.

Раненый доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шамир - Асаф а-Рофе".

На месте происшествия вместе со следователями работают криминалисты.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.