x
18 августа 2025
|
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 22:14
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ришон ле-Ционе тяжело ранен мужчина

Криминал
время публикации: 18 августа 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 21:07
В Ришон ле-Ционе тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех А-Маккабим в Ришон ле-Ционе ударами ножа ранен мужчина. По данным полиции, пострадавший является жителем Ашкелона, ему приблизительно 40 лет.

Раненый доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шамир - Асаф а-Рофе".

На месте происшествия вместе со следователями работают криминалисты.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 августа 2025

В Ришон ле-Ционе грабителя задержали благодаря анализу ДНК с его вставной челюсти
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2025

Стрельба возле мечети в шведском городе Эребру; ранены двое мужчин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

Стрельба в Нешере, тяжело ранен мужчина