СМИ цитируют источник в Иерусалиме: "Позиция Израиля не изменилась – освобождение всех заложников"

Израильские СМИ, включая "Кан-11" и сайт Ynet, цитируют высокопоставленный источник в Иерусалиме, который, комментируя сообщения о согласии ХАМАСа на частичную сделку, заявил, что позиция Израиля не изменилась – освобождение всех заложников и выполнение остальных условий для прекращения войны.

12-й телеканал передал, что министр стратегического планирования Рон Дермер вечером 18 августа обсуждал ответ ХАМАСа со специальным посланником Белого дома Стивом Виткоффом, а также катарскими посредниками. Дипломатический источник, сообщивший об этих переговорах телеканалу, отметил, что ответ ХАМАСа значительно сокращает разногласия между сторонами. Но в настоящий момент невозможно сказать, приведет ли это к соглашению и освобождению заложников.