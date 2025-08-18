x
Израиль

СМИ цитируют источник в Иерусалиме: "Позиция Израиля не изменилась – освобождение всех заложников"

Война с ХАМАСом
Заложники
Израиль
время публикации: 18 августа 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 20:55
СМИ цитируют источник в Иерусалиме: "Позиция Израиля не изменилась – освобождение всех заложников"
Gili Yaari /FLASH90

Израильские СМИ, включая "Кан-11" и сайт Ynet, цитируют высокопоставленный источник в Иерусалиме, который, комментируя сообщения о согласии ХАМАСа на частичную сделку, заявил, что позиция Израиля не изменилась – освобождение всех заложников и выполнение остальных условий для прекращения войны.

12-й телеканал передал, что министр стратегического планирования Рон Дермер вечером 18 августа обсуждал ответ ХАМАСа со специальным посланником Белого дома Стивом Виткоффом, а также катарскими посредниками. Дипломатический источник, сообщивший об этих переговорах телеканалу, отметил, что ответ ХАМАСа значительно сокращает разногласия между сторонами. Но в настоящий момент невозможно сказать, приведет ли это к соглашению и освобождению заложников.

