Стрельба возле мечети в шведском городе Эребру; ранены двое мужчин
время публикации: 15 августа 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 16:27
В пятницу, 15 августа, в городе Эребру на западе Швеции в результате стрельбы возле мечети были ранены двое мужчин.
Шведская общественная телерадиокомпания SVT со ссылкой на неназванного очевидца сообщила, что в одного из мужчин выстрелили сразу после того, как он покинул мечеть. Насколько тяжело ранены жертвы нападения пока неивзестно.
Раненые были доставлены в больницу.
Начато предварительное расследование по факту покушения на убийство. Жителям города настоятельно рекомендуется избегать посещения опасного района. На месте происшествия работают несколько спасательных бригад и полиция, туда прибыли семь машин скорой помощи.