Стрельба возле мечети в шведском городе Эребру; ранены двое мужчин

В пятницу, 15 августа, в городе Эребру на западе Швеции в результате стрельбы возле мечети были ранены двое мужчин.

Шведская общественная телерадиокомпания SVT со ссылкой на неназванного очевидца сообщила, что в одного из мужчин выстрелили сразу после того, как он покинул мечеть. Насколько тяжело ранены жертвы нападения пока неивзестно.

Раненые были доставлены в больницу.

Начато предварительное расследование по факту покушения на убийство. Жителям города настоятельно рекомендуется избегать посещения опасного района. На месте происшествия работают несколько спасательных бригад и полиция, туда прибыли семь машин скорой помощи.