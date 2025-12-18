x
Израиль

Четырехлетний мальчик получил крайне тяжелые травмы в Негеве

Дети
Несчастные случаи
Негев
время публикации: 18 декабря 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 17:45
Четырехлетний мальчик получил крайне тяжелые травмы в Негеве
Flash90

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о получившем травмы малыше, которого доставили на станцию МАДА в Рахате.

В сообщении "Маген Давид Адом" не указана причина травмирования ребенка. Оказав пострадавшему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Речь идет о мальчике в возрасте четырех лет, он находится в сознании.

