В больницу "Сорока" из бедуинского поселка доставлен ребенок с тяжелыми ожогами

В одном из бедуинских поселков Негева 8-летний мальчик получил тяжелые ожоги. Ребенка доставили на частной машине к перекрестку Цомет а-Масайот на 35-й трассе, где его ждала бригада "Маген Давид Адом".

Парамедики передали, что мальчик получил ожоги 30% тела. Он был доставлен в больницу "Сорока".

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.