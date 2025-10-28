В больницу "Сорока" из бедуинского поселка доставлен ребенок с тяжелыми ожогами
время публикации: 28 октября 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 18:27
В одном из бедуинских поселков Негева 8-летний мальчик получил тяжелые ожоги. Ребенка доставили на частной машине к перекрестку Цомет а-Масайот на 35-й трассе, где его ждала бригада "Маген Давид Адом".
Парамедики передали, что мальчик получил ожоги 30% тела. Он был доставлен в больницу "Сорока".
Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.
