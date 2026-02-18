Олимпиада. Хоккей. Словаки разгромили сборную Германии и вышли в полуфинал

Первым полуфиналистом мужского олимпийского хоккейного турнира стала сборная Словакии.

В четвертьфинале словаки разгромили немцев 6:2.

Решающим стал второй период, в котором словаки воплотили игровое преимущество в голы. После 40 минут 4:1.

На 25-й минуте сборная Словакии забила два гола за 33 секунды.

У немцев много играли Драйзайтль и Штуцле. но они не сумели переломить ход поединка.