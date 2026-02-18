Олимпиада. Хоккей. Словаки разгромили сборную Германии и вышли в полуфинал
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 15:41
Первым полуфиналистом мужского олимпийского хоккейного турнира стала сборная Словакии.
В четвертьфинале словаки разгромили немцев 6:2.
Решающим стал второй период, в котором словаки воплотили игровое преимущество в голы. После 40 минут 4:1.
На 25-й минуте сборная Словакии забила два гола за 33 секунды.
У немцев много играли Драйзайтль и Штуцле. но они не сумели переломить ход поединка.
