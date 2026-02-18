x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Словаки разгромили сборную Германии и вышли в полуфинал

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 15:41
Олимпиада. Хоккей. Словаки разгромили сборную Германии и вышли в полуфинал
AP Photo/Petr David Josek

Первым полуфиналистом мужского олимпийского хоккейного турнира стала сборная Словакии.

В четвертьфинале словаки разгромили немцев 6:2.

Решающим стал второй период, в котором словаки воплотили игровое преимущество в голы. После 40 минут 4:1.

На 25-й минуте сборная Словакии забила два гола за 33 секунды.

У немцев много играли Драйзайтль и Штуцле. но они не сумели переломить ход поединка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Шведы разгромили сборную Латвии и вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Чехи вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Защитник сборной Франции отстранен на драку с канадцем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Немцы и швейцарцы вышли в четвертьфинал