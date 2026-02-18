x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Рабочий упал с высоты в Герцлии, он в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
Герцлия
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:52 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 15:52
Рабочий упал с высоты в Герцлии, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае в Герцлии, где рабочий упал с высоты около двух метров и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 62 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего на машине интенсивной терапии эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

Во время работ рядом с 6-м шоссе погиб 48-летний мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2026

В Хайфе в результате падения с большой высоты тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2026

Рабочий упал с высоты около четырех метров, он в тяжелом состоянии