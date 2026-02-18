Рабочий упал с высоты в Герцлии, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае в Герцлии, где рабочий упал с высоты около двух метров и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 62 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего на машине интенсивной терапии эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.