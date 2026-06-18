Житель Лода приговорен к пожизненному заключению за убийство жены

Окружной суд в Лоде приговорил 61-летнего Моше Атиаса к пожизненному заключению и еще двум годам тюрьмы за убийство его жены и матери троих детей Сигалит Брахи (54 года). Суд также обязал Атиаса выплатить семье погибшей максимальную предусмотренную законом компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

По материалам суда, Сигалит Браха была убита в феврале 2023 года в квартире супругов на улице А-Наси в Лоде. Согласно материалам дела, Атиас нанес ей многочисленные удары по голове гантелью, а затем несколько раз ударил ножом в верхнюю часть тела.

Прокуратура утверждала, что убийство было обдуманным и заранее спланированным: Моше Атиас нанес супруге несколько ударов по голове пятикилограммовой гантелью, когда она спала. После этого он взял на кухне нож и нанес ей несколько ножевых ударов по верхней части тела, чтобы гарантированно убить ее.

После убийства он покинул дом, позвонил в службу скорой помощи и сообщил, что убил жену. Позднее, заметив приближающихся полицейских, попытался скрыться, однако был задержан после столкновения его автомобиля с машиной пограничной полиции.

Сам Атиас не отрицал совершения убийства, однако на протяжении всего процесса утверждал, что страдал психическим расстройством, которое якобы мешало ему адекватно воспринимать реальность. Суд отклонил эти доводы, указав, что подсудимый действовал осознанно и пытался использовать подобную линию защиты, чтобы избежать наказания.

В решении суда говорится, что осужденный был одержим супругой и ревновал ее. Судьи отметили, что он понимал: жена не зависит от него ни финансово, ни юридически, однако не был готов смириться с возможностью расставания.

В приговоре указано: "Подобно другим мужчинам, которые, к сожалению, убивали своих партнерш после того, как те выражали желание расстаться, подсудимый, по всей видимости, руководствовался искаженным представлением, согласно которому если жена не будет принадлежать ему, то она не будет принадлежать никому".