Машина сбила ребенка в Мукейбле, мальчик в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о ребенке, которого доставили в местную клинику в Мукейбле в тяжелом состоянии. По всей видимости, 6-летний мальчик стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

На место был вызван спасательный вертолет, ребенка в тяжелом состоянии с множественными травмами эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе.