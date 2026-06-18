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Израиль

Машина сбила ребенка в Мукейбле, мальчик в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 18 июня 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 09:33
Машина сбила ребенка в Мукейбле, мальчик в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о ребенке, которого доставили в местную клинику в Мукейбле в тяжелом состоянии. По всей видимости, 6-летний мальчик стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

На место был вызван спасательный вертолет, ребенка в тяжелом состоянии с множественными травмами эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе.

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