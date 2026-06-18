"Красная свадьба" в Бейт-Лехеме: иерусалимским арабам предъявят обвинения

Полиция завершила расследование вооруженного нападения на свадьбе в Бейт-Лехеме, получившего название "Красная свадьба". В ближайшие дни двум подозреваемым, жителям арабских кварталов Иерусалима в возрасте около 20 лет, будут предъявлены обвинения.

Инцидент произошел 9 мая во время свадебного торжества. Неизвестные открыли огонь по гостям, ранив пятерых человек, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии. После стрельбы нападавшие скрылись.

Расследованием было установлено, что нападение было связано с затяжным кровным конфликтом между двумя арабскими семьями, проживающими в Иерусалиме. 18 мая были задержаны двое ключевых подозреваемых.

По данным следствия, в день свадьбы подозреваемые прибыли к банкетному залу на автомобиле Mazda. Они были вооружены пистолетами и скрывали внешность под одеждой и масками. В течение нескольких часов они наблюдали за происходящим, ожидая подходящего момента.

Когда их родственники, с которыми семья находится в длительном конфликте, вышли из зала, подозреваемые покинули автомобиль, подошли к входу и открыли огонь. После нападения они скрылись на автомобиле. По версии следствия, во время бегства они также открыли огонь по машине, которая пыталась преградить им путь.

Затем подозреваемые добрались до района Вади-Фукин неподалеку от Бейтар-Илита, где бросили автомобиль и спрятали оружие возле оливкового дерева.

После этого они направились на рабочее место одного из них, где сменили одежду и постирали ее, пытаясь уничтожить улики. Позже одежда была выброшена в мусорный контейнер.

Следствие также установило, что затем подозреваемые отправились в ресторан в Ришон ле-Ционе и сделали там селфи, пытаясь создать себе алиби и показать, что находились далеко от места преступления.

Кроме того, выяснилось, что оба подозреваемых отключили свои мобильные телефоны за сутки до нападения и включили их только после посещения ресторана.

Прокуратура подала в суд обвинительную декларацию, срок содержания обоих подозреваемых под стражей продлен до 19 июня.