Хайфский суд запретил продажу с аукциона предметов, связанных с Холокостом

Мировой суд Хайфы удовлетворил ходатайство организации «Яд Эзер ле-Хавер» и выдал срочный временный судебный запрет на продажу исторических артефактов эпохи Холокоста, выставленных на онлайн-аукционе "Паамоним".

Речь идет о подлинной нашивке с желтой звездой Давида и документах об освобождении из лагеря, принадлежавших недавно скончавшейся паре, пережившей Холокост, не оставившей после себя наследников.

Судья Хава Кламперер-Марецки приняла доводы организации, согласно которым существует реальная угроза того, что в случае продажи в частные руки эти предметы могут навсегда исчезнуть из публичного доступа и нанести непоправимый ущерб изучению и увековечению памяти Холокоста.

"Яд Эзер ле-Хавер" управляет Музеем Холокоста в Хайфе и содержит приют, предоставляющий кров и помощь десяткам выживших в Холокосте.