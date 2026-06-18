x
18 июня 2026
|
последняя новость: 07:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 07:42
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хайфский суд запретил продажу с аукциона предметов, связанных с Холокостом

Судебные решения
Холокост
время публикации: 18 июня 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 07:08
Хайфский суд запретил продажу с аукциона предметов, связанных с Холокостом
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Хайфы удовлетворил ходатайство организации «Яд Эзер ле-Хавер» и выдал срочный временный судебный запрет на продажу исторических артефактов эпохи Холокоста, выставленных на онлайн-аукционе "Паамоним".

Речь идет о подлинной нашивке с желтой звездой Давида и документах об освобождении из лагеря, принадлежавших недавно скончавшейся паре, пережившей Холокост, не оставившей после себя наследников.

Судья Хава Кламперер-Марецки приняла доводы организации, согласно которым существует реальная угроза того, что в случае продажи в частные руки эти предметы могут навсегда исчезнуть из публичного доступа и нанести непоправимый ущерб изучению и увековечению памяти Холокоста.

"Яд Эзер ле-Хавер" управляет Музеем Холокоста в Хайфе и содержит приют, предоставляющий кров и помощь десяткам выживших в Холокосте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook