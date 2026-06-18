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Израиль

Прогноз погоды на 18 июня: без существенных изменений температуры, ясно

Погода
время публикации: 18 июня 2026 г., 06:43 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 07:28
Прогноз погоды на 18 июня: без существенных изменений температуры, ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 18 июня, будет жарко. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части страны ясно. Ранним утром на севере и в гористых районах легкая морось.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-28, в Хайфе – 25-28, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 22-32, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 22-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-31, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 30 км/ч).

В пятницу и субботу существенных изменений температуры не ожидается.

Израиль
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