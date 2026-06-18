В районе Метулы и Кирьят-Шмоны были активированы системы ПВО

Жители Метулы и Кирьят-Шмоны стали свидетелями работы израильских ПВО, при этом ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевики "Хизбаллы" запустили несколько ракет в сторону сил ЦАХАЛа на юге Ливана. Часть ракет была перехвачена системами ПВО, часть упала – на открытой местности рядом с израильскими военными. В результате обстрела нет раненых.