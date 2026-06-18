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Израиль

В районе Метулы и Кирьят-Шмоны были активированы системы ПВО

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 18 июня 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 19:17
В районе Метулы и Кирьят-Шмоны были активированы системы ПВО
Chaim Goldberg/Flash90

Жители Метулы и Кирьят-Шмоны стали свидетелями работы израильских ПВО, при этом ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевики "Хизбаллы" запустили несколько ракет в сторону сил ЦАХАЛа на юге Ливана. Часть ракет была перехвачена системами ПВО, часть упала – на открытой местности рядом с израильскими военными. В результате обстрела нет раненых.

Израиль
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