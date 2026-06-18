Предъявлены обвинения водителю автобуса, сбившего насмерть подростка во время акции протеста

Прокуратура Южного округа подала в окружной суд в Беэр-Шеве обвинительное заключение против 28-летнего жителя Реховота Моше Надава, водителя автобусной компании "Метрополин".

Согласно обвинительному заключению, 20 января 2023 года возле Кирьят-Гата дорогу рейсовому автобусу, за рулем которого находился Моше Надав, перекрыли демонстранты. Несмотря на то, что на проезжей части находились люди, он продолжил движение до тех пор, пока не сбил 16-летнего Нафтали Крамера. Подросток скончался от полученных травм на месте ДТП.

Моше Надав обвиняется в причинении смерти по неосторожности.