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Израиль

Кровная месть в Калансуа: убиты муж и жена в возрасте примерно 60 лет

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 18 июня 2026 г., 06:28 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 07:36
Кровная месть в Калансуа: убит мужчина, врачи борются за жизнь его жены
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует вооруженное нападение в Калансуа: в результате обстрела погиб мужчина в возрасте около 60 лет, его жена примерно того же возраста получила крайне тяжелые ранения и в критическом состоянии была эвакуирована в больницу, где вскоре скончалась от полученных ран.

По предварительным данным, нападение совершено на почве кровного конфликта арабских кланов.

Кроме того, в ночь на четверг произошло вооруженное нападение к Кафр-Каре: мужчина в возрасте примерно 60 лет получил крайне тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Израиль
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