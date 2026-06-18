Кровная месть в Калансуа: убиты муж и жена в возрасте примерно 60 лет

Полиция расследует вооруженное нападение в Калансуа: в результате обстрела погиб мужчина в возрасте около 60 лет, его жена примерно того же возраста получила крайне тяжелые ранения и в критическом состоянии была эвакуирована в больницу, где вскоре скончалась от полученных ран.

По предварительным данным, нападение совершено на почве кровного конфликта арабских кланов.

Кроме того, в ночь на четверг произошло вооруженное нападение к Кафр-Каре: мужчина в возрасте примерно 60 лет получил крайне тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.