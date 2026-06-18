Кровная месть в Калансуа: убиты муж и жена в возрасте примерно 60 лет
время публикации: 18 июня 2026 г., 06:28 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 07:36
Полиция расследует вооруженное нападение в Калансуа: в результате обстрела погиб мужчина в возрасте около 60 лет, его жена примерно того же возраста получила крайне тяжелые ранения и в критическом состоянии была эвакуирована в больницу, где вскоре скончалась от полученных ран.
По предварительным данным, нападение совершено на почве кровного конфликта арабских кланов.
Кроме того, в ночь на четверг произошло вооруженное нападение к Кафр-Каре: мужчина в возрасте примерно 60 лет получил крайне тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2026