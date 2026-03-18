18 марта 2026
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На 3-м шоссе у развязки Латрун перевернулся грузовик, трое пострадавших

время публикации: 18 марта 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:22
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на 3-м шоссе возле развязки Латрун.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницу троих пострадавших, в том числе водителя грузовика – мужчину около 30 лет в тяжелом состоянии, с множественными травмами, а также еще двух пострадавших в легком состоянии.

По сообщению свидетелей, авария произошла, по всей видимости, из-за паники во время сирены. Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине и получил тяжелые множественные травмы. Параллельно со спасательными работами пожарных медики начали оказывать ему жизненно необходимую медицинскую помощь, а после того как его извлекли, срочно эвакуировали на реанимобиле МАДА в больницу. Двое других пострадавших также были отправлены в больницу после получения неотложной помощи.

В связи с аварией 3-е шоссе перекрыто в обоих направлениях на участке возле Латруна, из-за чего образовались пробки.

