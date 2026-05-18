Раскрыто убийство, совершенное в Лоде 7 апреля

Полиция сообщила о раскрытии убийства в Лоде, совершенного 7 апреля на фоне кровной вражды между семьями. В результате стрельбы был убит местный житель примерно 40 лет.

После убийства были задержаны трое подозреваемых – жители Лода и Рамле – и изъято оружие, предположительно использованное при стрельбе. Были собраны криминалистические материалы, изучены записи камер наблюдения, использовались технологические средства.

Сегодня, 18 мая, прокуратура Центрального округа подаст против троих подозреваемых.