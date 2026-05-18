Повторное сообщение о розыске: пропал 40-летний Ориан Элиягу Штейн, на нем больничная одежда

Полиция Израиля снова обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 40-летний Ориан Элиягу Штейн, в последний раз его видели в четверг в районе улицы Бальфур в Тель-Авиве, и с тех пор связь с ним оборвалась.

Приметы пропавшего: рост 190 см, темные волосы, карие глаза. Был одет в спортивный костюм с символикой психиатрической больницы "Кфар Шауль". Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Мория по телефону 02-5683222.