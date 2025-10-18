Бен-Гвир пригрозил развалить коалицию в "известный Нетаниягу срок"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что развалит коалицию в "известный Нетаниягу срок", если тот не выполнит два требования.

В интервью телекомпании "Кешет" Бен-Гвир заявил, что требует от премьер-министра завершить разгром ХАМАСа и принять закон о смертной казни для террористов.

"Премьер-министр, человек, которого я очень уважаю, отлично знает, что произойдет в коалиции, если ХАМАС не буде разгромлен", – сказал Бен-Гвир. Стью

Он добавил, что "есть дедлайн, и он отлично известен премьер-министру".

Он также сообщил, что во время войны Нетаниягу всячески противился утверждению закона о смертной казни для террористов, мотивируя свои возражения необходимостью прежде всего освободить заложников. "Сейчас нет отговорок. Нетаниягу знает, что я абсолютно серьезен", – сказал глава "Оцма Иегудит".