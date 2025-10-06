x
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Наблюдательницы и бойцы бригады "А-Голан" предотвратили контрабанду оружия из Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 06 октября 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 18:59
Наблюдательницы и бойцы бригады "А-Голан" предотвратили контрабанду оружия из Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Наблюдательницы 595-го батальона подняли по тревоге бойцов 7421-го батальона бригады "А-Голан", заметив двух подозрительных лиц на границе с Сирией. Контрабандисты, пытавшиеся переправить на территорию Израиля пять пистолетов, были задержаны.

Задержанные переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

723-й день войны: операции в Газе, Иудее и Самарии, ВВС ЦАХАЛа атакуют в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2025

В результате взрыва на юге Сирии тяжело ранен офицер ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2025

Впервые за 58 лет президент Сирии выступил на Генеральной Ассамблее ООН