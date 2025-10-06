Наблюдательницы и бойцы бригады "А-Голан" предотвратили контрабанду оружия из Сирии
время публикации: 06 октября 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 18:59
Наблюдательницы 595-го батальона подняли по тревоге бойцов 7421-го батальона бригады "А-Голан", заметив двух подозрительных лиц на границе с Сирией. Контрабандисты, пытавшиеся переправить на территорию Израиля пять пистолетов, были задержаны.
Задержанные переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.
Ссылки по теме