Пограничный переход "Рафах" ("Рафиах") вновь откроется в понедельник

Пограничный переход "Рафах" ("Рафиах"), расположенный между сектором Газы и Египтом, вновь откроется в понедельник, 20 октября. Об этом сообщается в заявлении палестинского посольства в Египте, опубликованном в субботу.

Посольство указывает, что переход, который, по большей части, оставался закрытым с мая 2024 года, позволит проживающим в Египте палестинцам вернуться в сектор Газы.

Отметим, что несколько дней назад агентство Reuters объявило об открытии пограничного перехода "Рафах" в четверг, 16 октября.

В сообщении агентства было сказано, что эта информация была подтверждена двумя источниками, однако ни ЦАХАЛ, ни канцелярия премьер-министра Израиля не ответили на запрос редакции.

Reuters пишет, что на КПП будет размещена миссия ЕС. Отметим, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что европейские наблюдатели вернутся на КПП в среду, 15 октября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в армии опровергают снятие ограничений с КПП.

14 октября сообщалось о решении властей Израиля ограничить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ограничить работу КПП "Рафиах" в связи с тем, что ХАМАС задерживает возвращение тел убитых заложников.