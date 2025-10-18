В социальных сетях распространяются "фотографии", якобы сделанные на побережье Газы, на которых демонстрируется лежащая на прибрежном песке китовая акула, окруженная людьми. Анализ снимков указывает на то, что они сгенерированы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Вероятно, и "поэтические" тексты, сопровождающие эти публикации, тоже созданы ИИ.

Как сообщал ранее Newsru.co.il, 17 октября в социальных сетях распространились фото и видео китовой акулы, которую вытащили из воды в районе Хан-Юниса, около южной части побережья сектора Газы. Власти Газы (структуры ХАМАСа) этот инцидент не комментируют. По опубликованному видео сложно судить о том, при каких обстоятельствах китовая акула оказалась на берегу, но на нее наброшены тросы и ее тянут от воды, а не к воде. По всей видимости, это та самая акула, которую в течение последних недель замечали около побережья Израиля – и дали ей имя Офек.

Китовые акулы – охраняемый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они крайне редко появляются в восточном Средиземноморье. Несмотря на размеры и устрашающий вид, китовая акула – крупнейшая рыба в мире – не опасна для людей, она питается только планктоном, мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя их из воды. Длина взрослой китовой акулы 12-14 метров, продолжительность жизни может достигать 100 лет и более.

После публикации видео с вытащенной в Газе на берег китовой акулой в Израиле поднялась волна возмущения. Об этом происшествии написали все ведущие СМИ, в соцсетях событие очень широко обсуждалось.

В пропалестинских пабликах, помимо заявлений о голоде в Газе и о "даре Аллаха", вскоре стали публиковаться утверждения, что китовая акула "сама выбросилась" на берег около Хан-Юниса. А затем появились "снимки" в подтверждение этой версии. Два "снимка" приведены в качестве иллюстрации к данной публикации Newsru.co.il.

Анализ "снимков" показывает: 1) на них изображены две разные "китовые акулы", 2) изображения явно сгенерированы ИИ. Цитируем анализ снимков, сделанный с помощью Chat GPT 5: ""Пластилиновые" лица и кисти у людей по периметру: смазанные черты, "слипшиеся" пальцы, расплывающиеся уши/волосы – типичные артефакты генераторов. На одной и той же фигуре резкость может "скакать" от плеча к голове без фото-причины. Повторяющийся шум и пятна на коже акулы: местами виден "штамп" – блоки точек повторяются с небольшим сдвигом, как это часто делает ИИ на текстурах (у реальных китовых акул рисунок уникален, без тайлов). Контакт с песком: кромка тела и песка местами дает "ореол", нет правильных провалов песка под тяжёлой тушей, а "колея" от волочения обрывается. Тени и освещение: тень от акулы почти отсутствует/неубедительна, тогда как у некоторых людей видны тени в другую сторону или вовсе "оторванные" от ног. Линзы/перспектива: масштаб людей справа "ломается" – фигуры на одинаковой дистанции имеют заметно разный коэффициент увеличения, как при неудачном "домалёве". Артефакты по краям (особенно на плавниках и у рта): "дрожащие" контуры, ступенчатость и локальные размазки без соответствующей глубины резкости".

Отметим, что пока ни одно международное агентство или серьезное СМИ не опубликовало кадров, которые свидетельствовали бы о том, что китовая акула 17 октября 2025 года сама выбросилась на берег Газы. Обстоятельства гибели китовой акулы уточняются. Ее могли выловить в море около побережья или после того, как она застряла на мели. Акула могла быть травмирована на мелководье. Так или иначе, жители Газы, как минимум, не предприняли действий по спасению китовой акулы. Напомним, что эта китовая акула благополучно плавала около израильского побережья, начиная с 26 сентября, и погибла – как только оказалась около побережья Газы.