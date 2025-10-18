Из Газы были переданы останки убитого заложника Элиягу Маргалита

Опознаны останки, переданные вечером 17 октября из Газы в Израиль. Институт судебной медицины "Абу Кабир" сообщил: опознан Элиягу Маргалит.

Элиягу ("Черчиллю") Маргалиту было 76 лет 7 октября 2023 года, террористы похитили его из поселка Нир-Оз, когда он находился на конюшне. Элиягу был убит в плену. Власти Израиля сообщали о его гибели 1 декабря 2023 года.

Его дочь Нили также была похищена в Газе и освобождена после 55 дней пребывания в плену у ХАМАСа.

Вечером 17 октября ХАМАС через "Красный Крест" передал останки еще одного заложника. Эксперты Института судебной медицины "Абу Кабир" провели процедуру идентификации.

Это была четвертая передача останков погибших в плену заложников Израилю. На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 18 заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Еще 15 октября ХАМАС заявил, что он передал все тела, которые было возможно найти и извлечь. Террористическая группировка утверждает, что ей необходима специальная техника и оборудование, чтобы выполнить свою задачу.

В то же время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения, и в качестве ответной меры незначительно сократил объемы помощи, поступающей в Газу, а также закрыл КПП "Рафиах" на границе с Египтом для перехода жителей сектора.

Президент США Дональд Трамп, мирный план которого стал основой соглашения о прекращении огня в секторе Газы, 14 и 15 октября обращался к ХАМАСу с требованием выполнить свою часть соглашения и вернуть тела похищенных. В интервью CNN он заявил, что в противном случае разрешит Израилю возобновить боевые действия в Газе.