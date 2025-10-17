Жители Газы вытащили на берег китовую акулу, плававшую около побережья

В пятницу, 17 октября, в социальных сетях распространились фото и видео китовой акулы, которую вытащили из воды в районе Хан-Юниса, около южной части побережья сектора Газы.

Власти Газы (структуры ХАМАСа) этот инцидент не комментируют. По опубликованному видео сложно судить о том, при каких обстоятельствах китовая акула оказалась на берегу, но на нее наброшены тросы и ее тянут от воды, а не к воде.

Судя по опубликованным данным, убитая жителями Газы китовая акула была длиной около десяти метров. По всей видимости, это та самая акула, которую в течение последних недель замечали около побережья Израиля – и дали ей имя Офек.

Китовые акулы – охраняемый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они крайне редко появляются в восточном Средиземноморье.

Несмотря на размеры и устрашающий вид, китовая акула – крупнейшая рыба в мире – не опасна для людей, она питается только планктоном, мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя их из воды.

Длина взрослой китовой акулы 12-14 метров, продолжительность жизни может достигать 100 лет и более.