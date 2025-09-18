x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Взрыв в промзоне Ариэля: мужчина в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
Иудея и Самария
время публикации: 18 сентября 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 13:13
Взрыв в промзоне Ариэля: мужчина в тяжелом состоянии
Ариэль. Пожарно-спасательная служба

В службу скорой помощи по округу Яркон поступило сообщение о мужчине, пострадавшем в результате взрыва промышленного оборудования в промзоне Ариэля.

Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 52 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сотрудники пожарно-спасательной службы Самарии потушили начавшийся пожар, не позволив ему распространиться на другое оборудование и имущество завода. Причины взрыва станка устанавливаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook