Взрыв в промзоне Ариэля: мужчина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи по округу Яркон поступило сообщение о мужчине, пострадавшем в результате взрыва промышленного оборудования в промзоне Ариэля.

Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 52 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сотрудники пожарно-спасательной службы Самарии потушили начавшийся пожар, не позволив ему распространиться на другое оборудование и имущество завода. Причины взрыва станка устанавливаются.