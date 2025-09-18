x
18 сентября 2025
последняя новость: 14:20
18 сентября 2025
последняя новость: 14:20
18 сентября 2025
Израиль

За отказ вернуть деньги за период войны с Ираном отец малыша поджег детский сад

Пожары
Прокуратура
Ришон ле-Цион
время публикации: 18 сентября 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 12:48
Flash90

Генеральная прокуратура подала в Окружной суд центрального района в Лоде обвинительное заключение против 46-летнего Рои Парасоля, который поджег частный детский сад из-за конфликта вокруг возврата платежей за период военной операции "Народ как лев".

По данным обвинительного заключения, примерно за две недели до поджога обвиняемый потребовал у владелицы детского сада вернуть ему деньги за период, когда детский сад (как и все другие образовательные учреждения) не работал. Когда она отказалась, Парасоль устроил скандал, ворвался в детский сад и начал обыскивать ящики в поисках своего чека, но безуспешно.

В ночь на второе сентября обвиняемый пришел к филиалу детского сада, размещенному в жилом доме, надев кепку и маску. С собой он принес канистру с бензином и газету. Просунув страницы газеты между ветками жилой изгороди, он облил ее бензином, поджег и скрылся с места происшествия.

В доме в это время спали люди, и лишь по счастливой случайности ущерб был причинен только имуществу детского сада, и никто не пострадал. Рои Парасолю вменяется поджог. Прокуратура попросила арестовать его до завершения судебных разбирательств.

